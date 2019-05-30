Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛIvanovoNews 07:49

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне. Заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов состоялось сегодня, 30 мая.

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ

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