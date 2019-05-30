Футбол

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛIvanovoNews 07:49

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне. Заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов состоялось сегодня, 30 мая.
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«Балтика», «Чайка» и ещё три клуба получили право играть в ФНЛ

Чемпионат09:26

Апелляция «Мордовии» по лицензии РФС перенесена на 4 июня

Sport24.ru07:01

Если у «Текстильщика» в ФНЛ возникнут финансовые проблемы, возьмет ли РФС ответственность на себя?

Матч ТВ08:56

РФС: 5 клубов ФНЛ получили лицензии, по «Мордовии» заседание перенесено

РИА Новости07:24

Курский «Авангард» получил лицензию РФС

Спорт-Экспресс05:50

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию для участия ФНЛ

Ивановская газета (г. Иваново)09:10

Если у «Текстильщика» в ФНЛ возникнут финансовые проблемы, возьмет ли РФС ответственность на себя?

Sportbox.RU08:56
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Неизвестный поджег себя у Белого дома

Неизвестный мужчина поджег себя в парке у Белого дома. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Секретной службы США.
Обновлено в 08:43
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги и требует с омичей деньги за проезд

Обновлено в 07:20
Общество

Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено в 11:48
Политика

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

На Украине четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8

Обновлено в 03:18
Общество

«Магнит» начал тестировать доставку продуктов

Обновлено в 10:40
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Кино

Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»

«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Финансы

В ЦБ назвали основные риски для российской экономики

В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Спорт

Афонин стал серебряным призером «Бриллиантовой лиги» в толкании ядра

"Бриллиантовая лига" Стокгольм (Швеция) Толкание ядра Мужчины 1. Виктор Петерссон (Швеция) – 20,11 м 2. Максим Афонин – 19,78 3. Джой Ковач (США) – 19,77 Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
Обновлено в 13:16
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
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