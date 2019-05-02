Футбол
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»RT на русском 14:47
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
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Бранислав Иванович рассказал, в какой команде хочет провести будущий сезон
Петербургский дневник14:57
Бранислав Иванович: Можем стать чемпионами прямо в самолете – такого со мной еще не было
Спорт день за днем13:59
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Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:10
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании
Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Футбол
Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку «Милана»
«Милан» начал сомневаться в подписании контракта с французским хавбеком Тьемуэ Бакайоко после того, как полузащитник опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 05:19
Спорт
16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня
На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.
Обновлено в 14:49
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Наука
Эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 13:17
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Транспорт
Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50%
Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.
Обновлено в 09:38
Политика
Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС
Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено в 12:00
Политика
Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах из Белоруссии в РФ
Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предоставляющий ветеранам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда в поездах, курсирующих между республикой и Россией.
Обновлено в 14:39
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба
Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13