Футбол

Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»RT на русском 14:47

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
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Бранислав Иванович рассказал, в какой команде хочет провести будущий сезон

Петербургский дневник14:57

Иванович: «Я всем доволен в „Зените“. Хочу остаться»

Sport24.ru14:46

Иванович: «Зенит» может стать чемпионом в самолёте? Такого со мной точно не было

Чемпионат13:36

Иванович надеется продлить контракт с «Зенитом»

Sport.ru14:59

Иванович хочет продлить контракт с «Зенитом»

Невские Новости15:35

Бранислав Иванович: «Всем доволен в „Зените“, хочу здесь остаться»

Sports.ru13:38

Бранислав Иванович: Можем стать чемпионами прямо в самолете – такого со мной еще не было

Спорт день за днем13:59
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Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:10
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании

Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Футбол

Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Футбол

Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку «Милана»

«Милан» начал сомневаться в подписании контракта с французским хавбеком Тьемуэ Бакайоко после того, как полузащитник опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 05:19
Спорт

16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня

На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика

Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.
Обновлено в 14:49
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Наука

Эко-пакеты не разлагаются годами

Обновлено вчера в 13:17
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»

Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились

На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Транспорт

Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50%

Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.
Обновлено в 09:38
Политика

Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС

Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Обновлено в 12:00
Политика

Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах из Белоруссии в РФ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предоставляющий ветеранам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда в поездах, курсирующих между республикой и Россией.
Обновлено в 14:39
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Космос

Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами

Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба

Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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