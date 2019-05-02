Футбол
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»RT на русском 14:47
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
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Бранислав Иванович рассказал, в какой команде хочет провести будущий сезон
Петербургский дневник14:57
Бранислав Иванович: Можем стать чемпионами прямо в самолете – такого со мной еще не было
Спорт день за днем13:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия
К Дому профсоюзов в Одессе несут цветы в годовщину трагедии 2 мая
С момента трагедии в одесском Доме профсоюзов прошло пять лет. К сожалению, истинные причины произошедшего до сих пор так и не установлены.
Обновлено в 09:34
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям
По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Общество
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Наука
Die Welt (Германия): человек разумный едва не вымер в Европе (Die Welt)
Для сравнения: сегодня в Германии на одном квадратном километре проживает 200 человек.
Обновлено в 17:42
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Культура
Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Экономика
Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%
Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 16:29
Авто
Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием
Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Венесуэла потребовала от США защитить свое посольство
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти требуют от США защитить здание своего посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 16:35
Авто
Популярный внедорожник Duster прокачали тюнеры из фирмы Delta 4x4
Дополнительные лампы оценили на сумму от 264 до 500 евро, а светодиодные — от 300 до 949 евро.
Обновлено в 08:22
Общество
Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея
Обновлено в 05:09
Общество
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Политика
В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией
Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».
Обновлено в 16:00
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Космос
NASA: Проблема с электроснабжением на МКС устранена
Специалисты американского космического агентства сообщили, что на данный момент проблема с электроснабжением на МКС устранена.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28