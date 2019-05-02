Футбол

Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»RT на русском 14:47

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
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Иванович рассказал о намерении остаться в «Зените»

Gazeta.SPb17:21

Иванович: «Я всем доволен в „Зените“. Хочу остаться»

Sport24.ru14:46

Бранислав Иванович: «Всем доволен в „Зените“, хочу здесь остаться»

Sports.ru13:38

Иванович надеется продлить контракт с «Зенитом»

Sport.ru14:59

Бранислав Иванович рассказал, в какой команде хочет провести будущий сезон

Петербургский дневник14:57

Иванович: «Зенит» может стать чемпионом в самолёте? Такого со мной точно не было

Чемпионат13:36

Бранислав Иванович: Можем стать чемпионами прямо в самолете – такого со мной еще не было

Спорт день за днем13:59
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Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия

К Дому профсоюзов в Одессе несут цветы в годовщину трагедии 2 мая

С момента трагедии в одесском Доме профсоюзов прошло пять лет. К сожалению, истинные причины произошедшего до сих пор так и не установлены.
Обновлено в 09:34
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям

По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Общество

В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Наука

Die Welt (Германия): человек разумный едва не вымер в Европе (Die Welt)

Для сравнения: сегодня в Германии на одном квадратном километре проживает 200 человек.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Культура

Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Экономика

Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%

Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 16:29
Авто

Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием

Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают координатора движения «Открытая Россия»

Обновлено в 12:27
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Венесуэла потребовала от США защитить свое посольство

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти требуют от США защитить здание своего посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 16:35
Авто

Популярный внедорожник Duster прокачали тюнеры из фирмы Delta 4x4

Дополнительные лампы оценили на сумму от 264 до 500 евро, а светодиодные — от 300 до 949 евро.
Обновлено в 08:22
Общество

Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея

Обновлено в 05:09
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Политика

В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией

Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».
Обновлено в 16:00
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено в 06:10
Космос

NASA: Проблема с электроснабжением на МКС устранена

Специалисты американского космического агентства сообщили, что на данный момент проблема с электроснабжением на МКС устранена.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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