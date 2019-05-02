Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»RT на русском 14:47

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.

Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»

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