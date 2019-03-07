Футбол

Иванович: у «Зенита» не первый раз возникают проблемы при стандартахЧемпионат 15:59

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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