Футбол
Иванович: у «Зенита» не первый раз возникают проблемы при стандартахЧемпионат 15:59
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
|14′
Жауме Коста
|33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
|35′
Вильмар Барриос
|38′
|64′
Жерар Морено
|69′
Мигелон Льямбрич
|71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
|72′
|72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
|75′
Игорь Смольников
|76′
|78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
|85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
|88′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
14
Кузяев
17
Шатов
29
Заболотный
25
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
33
Эрнани
13
Фернандес
15
Мигелон
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
6
Руис
11
Коста
30
Чуквуэзе
5
Касерес
10
Иборра
19
Касорла
9
Бакка
Вильярреал
Расстановка 5‑4‑1
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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«Поражение крупное, но мы поработаем на выезде». Иванович о домашней встрече с «Вильярреалом»
Телеканал Санкт-Петербург15:42
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