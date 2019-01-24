Футбол

Иванович считает, что состав «Зенита» можно улучшитьМатч ТВ 15:43

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением, нужно ли петербуржцам усилить команду новыми футболистами.
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Иванович: «Семин — это Фергюсон российского футбола»

Sport24.ru15:58

Бранислав Иванович: «Состав всегда можно улучшить»

Спорт-Экспресс15:40

Бранислав Иванович: «Самый важный матч со „Спартаком“ будет весной в Москве»

Sportbox.RU16:08

Бранислав Иванович: «Самый важный матч со „Спартаком“ будет весной в Москве»

Матч ТВ16:08
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Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал Кубка лиги

Лондонский "Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в дерби и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:11
Футбол

В «Монако» решили вернуть Жардима

Напомним, несколькими часами ранее пресс-служба «Монако» объявила, что главный тренер Тьерри Анри отстранен от работы с командой, и на данный момент руководство клуба решает вопрос о его увольнении.
Обновлено в 16:41
Футбол

Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы

Матчи 24-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в честь полузащитника «Кардиффа» Эмилиано Салы.
Обновлено в 14:39
Футбол

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
Обновлено в 18:03
Футбол

«Лех» анонсировал переход Жамалетдинова из ЦСКА

Польский клуб анонсировал переход форварда в своем твиттере, разместив анаграмму с фамилией форварда на фоне стадиона.
Обновлено в 07:17
Футбол

Роналду может лишиться госнаграды

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может лишиться Ордена Инфанта дона Энрике из-за решения испанского суда.
Обновлено в 15:52
Футбол

Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

В ПСЖ может смениться спортивный директор.
Обновлено в 15:33
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов с наибольшими доходами

Петербургский «Зенит» занял 25-е место в списке команд с наибольшими доходами по итогам сезона.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами

Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Кристал Пэлас» объявил о переходе вратаря «Сан-Паулу»

Вратарь «Сан-Паулу» Лукас Перри продолжит карьеру в Англии. 21-летний футболист подписал контракт с «Кристал Пэлас».
Обновлено в 14:43
Футбол

Грановская: Игуаин был трансферной целью «Челси» номер один

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, который был арендован у «Ювентуса».
Обновлено в 02:44
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Сельты» Лоботкой

Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка входит в сферу интересов российского «Зенита», сообщает Euro United в «Твиттере».
Обновлено в 12:19
Футбол

Ван Бронкхорст покинет «Фейеноорд» в конце сезона

Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст объявил, что покинет команду по окончании сезона.
Обновлено в 08:31
Футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего арбитра за получение взятки

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), Комитетом по этике Чайбу признан виновным в получении взятки.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Зенит» выложил ролик со штрафными Паредеса после сообщений СМИ о трансфере

Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал видео со штрафными ударами Леандро Паредеса со сборов в Катаре после сообщений СМИ о готовящемся трансфере аргентинского полузащитника.
Обновлено в 12:58
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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