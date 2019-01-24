Футбол
Иванович считает, что состав «Зенита» можно улучшитьМатч ТВ 15:43
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением, нужно ли петербуржцам усилить команду новыми футболистами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал Кубка лиги
Лондонский "Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в дерби и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:11
Футбол
В «Монако» решили вернуть Жардима
Напомним, несколькими часами ранее пресс-служба «Монако» объявила, что главный тренер Тьерри Анри отстранен от работы с командой, и на данный момент руководство клуба решает вопрос о его увольнении.
Обновлено в 16:41
Футбол
Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы
Матчи 24-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в честь полузащитника «Кардиффа» Эмилиано Салы.
Обновлено в 14:39
Футбол
Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны
Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
Обновлено в 18:03
Футбол
«Лех» анонсировал переход Жамалетдинова из ЦСКА
Польский клуб анонсировал переход форварда в своем твиттере, разместив анаграмму с фамилией форварда на фоне стадиона.
Обновлено в 07:17
Футбол
Роналду может лишиться госнаграды
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может лишиться Ордена Инфанта дона Энрике из-за решения испанского суда.
Обновлено в 15:52
Футбол
Венгер может стать спортивным директором ПСЖ
В ПСЖ может смениться спортивный директор.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов с наибольшими доходами
Петербургский «Зенит» занял 25-е место в списке команд с наибольшими доходами по итогам сезона.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами
Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Кристал Пэлас» объявил о переходе вратаря «Сан-Паулу»
Вратарь «Сан-Паулу» Лукас Перри продолжит карьеру в Англии. 21-летний футболист подписал контракт с «Кристал Пэлас».
Обновлено в 14:43
Футбол
Грановская: Игуаин был трансферной целью «Челси» номер один
Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, который был арендован у «Ювентуса».
Обновлено в 02:44
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Сельты» Лоботкой
Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка входит в сферу интересов российского «Зенита», сообщает Euro United в «Твиттере».
Обновлено в 12:19
Футбол
Ван Бронкхорст покинет «Фейеноорд» в конце сезона
Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст объявил, что покинет команду по окончании сезона.
Обновлено в 08:31
Футбол
ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего арбитра за получение взятки
Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), Комитетом по этике Чайбу признан виновным в получении взятки.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Зенит» выложил ролик со штрафными Паредеса после сообщений СМИ о трансфере
Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал видео со штрафными ударами Леандро Паредеса со сборов в Катаре после сообщений СМИ о готовящемся трансфере аргентинского полузащитника.
Обновлено в 12:58