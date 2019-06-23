Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Иванович ответил на вопрос об уходе из футбола

Мойка7811:00

«В моём возрасте тяжело загадывать»: Иванович – о возможном завершении карьеры

78.ru11:16

Иванович высказался о завершении футбольной карьеры

АиФ Санкт-Петербург12:23

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Нева Спорт09:44

Капитан петербургского «Зенита» высказался об уходе из команды

КП - Санкт-Петербург11:25

Иванович думает о завершении карьеры

Gazeta.SPb10:21

Иванович прокомментировал возможное завершение карьеры

Телеканал Санкт-Петербург10:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
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Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
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Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
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Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
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В период с 2003 по 2007 года портфолио фирмы насчитывало сразу несколько модификаций «Хантера» под именем «Тайга» (Taigah).
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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