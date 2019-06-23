Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
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В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
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Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Здоровье
Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова.
Обновлено в 20:14
Политика
В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
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Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
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В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
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Стелу русским воинам открыли на Крите
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Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
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Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
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Путешествия
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Обновлено 21 июня в 07:48
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Недвижимость
«Восточный ЛУЧ» дарит скидку на квартиры 8%!
Одной из компаний, предлагающей квартиры в новых домах по доступным ценам, является ООО «Восточный ЛУЧ».Так, застройщик предлагает квартиры со скидкой 8%. Предложение будет актуально до 29 июня включительно, скидка действует исключительно для дома № 2 ЖК «Восточный ЛУЧ».
Обновлено в 19:39
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Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено в 18:42
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Обновлено в 20:12
Политика
Президент Грузии обратилась к туристам из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что поток туристов из России должен сохраниться, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Происшествия
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Наука
Ученые назвали главные вопросы в развитии клеточной терапии
Исследователи Сеченовского университета совместно с китайскими и американскими коллегами изучили последние достижения в использовании клеток-предшественников скелетной мышечной ткани, описали основные трудности, которые встают на пути использования этих клеток в клеточной терапии, и отметили наиболее перспективные технологии.
Обновлено в 05:08
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В период с 2003 по 2007 года портфолио фирмы насчитывало сразу несколько модификаций «Хантера» под именем «Тайга» (Taigah).
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Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
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Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29