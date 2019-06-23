Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Иванович ответил на вопрос об уходе из футбола

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Иванович прокомментировал возможное завершение карьеры

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Капитан петербургского «Зенита» высказался об уходе из команды

КП - Санкт-Петербург11:25

«В моём возрасте тяжело загадывать»: Иванович – о возможном завершении карьеры

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Иванович высказался о завершении футбольной карьеры

АиФ Санкт-Петербург12:23
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Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
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В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
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Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

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На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

На акции у Гостиного двора задержали двух активистов

В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено в 12:43
Политика

Филарет попросил у Авакова защиту от «новой церкви»

Патриарх Филарет попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить Киевский патриархат от "новой церкви".
Обновлено в 11:45
Происшествия

Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Дубли Рауля и Морьентеса принесли легендам «Реала» победу над легендами «Челси»

В составе победителей забивали Рауль (дубль), Фернандо Морьентес (дубль) и Кристиан Карамбе.
Обновлено в 15:13
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Лолита хотела бы записать совместную песню с Элджеем

Обновлено в 14:07
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:15
Футбол

Панову обидно, что фанаты «Зенита» полюбили Дзюбу

В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли.
Обновлено в 14:45
Космос

Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10

Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено вчера в 01:08
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В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, есть погибшие

На севере Греции автомобиль протаранил группу из шести велосипедистов.
Обновлено в 11:50
Политика

Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России

Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.
Обновлено в 13:58
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

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Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
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В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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