Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна
Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
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Политика
В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии
Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
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Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Автоспорт
Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд
Обновлено в 14:07
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество
На акции у Гостиного двора задержали двух активистов
В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено в 12:43
Политика
Филарет попросил у Авакова защиту от «новой церкви»
Патриарх Филарет попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить Киевский патриархат от "новой церкви".
Обновлено в 11:45
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Авто
Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Дубли Рауля и Морьентеса принесли легендам «Реала» победу над легендами «Челси»
В составе победителей забивали Рауль (дубль), Фернандо Морьентес (дубль) и Кристиан Карамбе.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Лолита хотела бы записать совместную песню с Элджеем
Обновлено в 14:07
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:15
Футбол
Панову обидно, что фанаты «Зенита» полюбили Дзюбу
В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли.
Обновлено в 14:45
Космос
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено вчера в 01:08
Происшествия
В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
На севере Греции автомобиль протаранил группу из шести велосипедистов.
Обновлено в 11:50
Политика
Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России
Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.
Обновлено в 13:58
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Общество
В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел
Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55