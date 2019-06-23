Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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«В моём возрасте тяжело загадывать»: Иванович – о возможном завершении карьеры

78.ru11:16

Иванович думает о завершении карьеры

Gazeta.SPb10:21

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Нева Спорт09:44

Иванович ответил на вопрос об уходе из футбола

Мойка7811:00

Иванович прокомментировал возможное завершение карьеры

Телеканал Санкт-Петербург10:56

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о карьере и мотивации

Невские Новости10:49
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
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Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Единоборства

Самбистка Костенко завоевала бронзу на Европейских играх в Минске

Обновлено в 10:42
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.
Обновлено в 10:45
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
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Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Футболисты первых двух клубов вышли в белых майках в недружественными лозунгами, а игроки "Торпедо" были в черных майках с надписями об "оккупации" Россией части грузинских земель.
Обновлено в 07:41
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Политика

Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Обновлено в 09:53
Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Авто

Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.
Обновлено в 03:38
Единоборства

Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою

Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
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Политика

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Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Футбол

Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой

Почетными гостями на свадьбе стали министр спорта и физической культуры Северной Осетии Владимир Габулов, экс-тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, бывший защитник казанского клуба и игрок сборной России Федор Кудряшов, нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
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После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
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Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи

Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.
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Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
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Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
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Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
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Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
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Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
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В Ростове потушили пожар на Центральном рынке

В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
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Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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