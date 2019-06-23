Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.
Обновлено в 10:45
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Футболисты первых двух клубов вышли в белых майках в недружественными лозунгами, а игроки "Торпедо" были в черных майках с надписями об "оккупации" Россией части грузинских земель.
Обновлено в 07:41
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Политика
Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Обновлено в 09:53
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Технологии
Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками
«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.
Обновлено в 03:38
Единоборства
Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою
Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой
Почетными гостями на свадьбе стали министр спорта и физической культуры Северной Осетии Владимир Габулов, экс-тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, бывший защитник казанского клуба и игрок сборной России Федор Кудряшов, нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
Обновлено в 08:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи
Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.
Обновлено в 05:24
Общество
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Обновлено в 06:44
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Политика
Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03