Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иванович ответил на вопрос об уходе из футбола

Мойка7811:00

Иванович думает о завершении карьеры

Gazeta.SPb10:21

Иванович прокомментировал возможное завершение карьеры

Телеканал Санкт-Петербург10:56

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Нева Спорт09:44

Капитан петербургского «Зенита» высказался об уходе из команды

КП - Санкт-Петербург11:25

«В моём возрасте тяжело загадывать»: Иванович – о возможном завершении карьеры

78.ru11:16

Иванович высказался о завершении футбольной карьеры

АиФ Санкт-Петербург12:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки России

Обновлено в 09:23
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками

По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Космос

Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Футбол

«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»

«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Политика

Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула

Обновлено в 12:22
Единоборства

Малиньяджи заработал более 350 тысяч долларов за бой против Лобова

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи рассказал о гонораре за бой против Артема Лобова.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Политика

Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Российская студентка спасла тонущих детей и погибла

Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Футбол

Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру

Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Политика

Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Здоровье

Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше

Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
Обновлено в 03:24
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное