Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
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Общество
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Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
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Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Футбол
«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»
«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Общество
В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Единоборства
Малиньяджи заработал более 350 тысяч долларов за бой против Лобова
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи рассказал о гонораре за бой против Артема Лобова.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Футбол
Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру
Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше
Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
Обновлено в 03:24
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18