Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Иванович ответил на вопрос об уходе из футбола

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Капитан петербургского «Зенита» высказался об уходе из команды

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Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Нева Спорт09:44

Иванович высказался о завершении футбольной карьеры

АиФ Санкт-Петербург12:23

«В моём возрасте тяжело загадывать»: Иванович – о возможном завершении карьеры

78.ru11:16

Иванович прокомментировал возможное завершение карьеры

Телеканал Санкт-Петербург10:56
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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