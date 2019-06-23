Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.

Политика Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2» Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.

Политика Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.

Футбол Аргентина сыграет с Катаром на Кубке Америки В Порту-Алегри состоится матч группы B, в котором Аргентина сойдется с Катаром. Аргентинцам нужна только победа для выхода в плей-офф.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

Политика Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Происшествия В Москве едва не утонули два иностранца Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Автоспорт Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Армия и оружие Сразу два американских военных самолета заметили недалеко от Крыма Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Политика Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Игры Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.

Единоборства Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.

Футбол Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.