Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьерыНева Спорт 09:44
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры. На вопрос, решил ли Иванович, когда закончит карьеру, футболист ответил, что в его возрасте тяжело что-то загадывать.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Футбол
В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ
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Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
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Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
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Футбол
Аргентина сыграет с Катаром на Кубке Америки
В Порту-Алегри состоится матч группы B, в котором Аргентина сойдется с Катаром. Аргентинцам нужна только победа для выхода в плей-офф.
Обновлено в 00:00
Теннис
Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле
В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.
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Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
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Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
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Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
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Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
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Общество
На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
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Обновлено в 10:04
Происшествия
В Москве едва не утонули два иностранца
Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Автоспорт
Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки
После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Сразу два американских военных самолета заметили недалеко от Крыма
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено в 14:06
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
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Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах
Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.
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Происшествия
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Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
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Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Игры
Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.
Обновлено в 10:24
Единоборства
Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова
В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.
Обновлено в 11:44
Футбол
Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие
Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
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Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено
Обновлено в 13:23
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Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою
Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09