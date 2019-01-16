Футбол
Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в КатареSport24.ru 13:48
После вечерней тренировки «Зенита» на сборе в Катаре к команде присоединился защитник Бранислав Иванович, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Напомним, что сербский футболист не полетел с командой на первый сбор.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
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Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
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Ford Mondeo наконец-то обновился
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Происшествия
Спасатели нашли тело летчика разбившегося Су-34
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Рогозин предложил создать систему спутников «Государево око»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация предлагает создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит отслеживать динамику изменения всех процессов на планете.
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Умер телеведущий Виктор Мочалов
Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
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Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук
«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
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Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
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Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
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Авто
Для УАЗ «Патриот» названы новые опции
Стоимость опций будет названа в скором будущем.
Обновлено в 13:00
Технологии
Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть
В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
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Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Наука
Главную причину ожирения нашли в голове
Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Авто
Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект
При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»
В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Религия
В Риге отменили крещенские купания
В Риге отменили крещенские купания из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:36
Космос
Япония запустила ракету Epsilon с семью спутниками
Агентство вело прямую трансляцию. Этот запуск — четвертый для ракеты, впервые она выведет на орбиту не один, а сразу семь спутников.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Происшествия
Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом
Обновлено в 13:03
Общество
Блогеров, перекрывших Новый Арбат ради клипа, арестовали на 10 суток
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Космос
Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.
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Интернет
Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть
Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
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Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10
Транспорт
На подходе к Крымскому мосту проложили железнодорожный тоннель
Километровый тоннель находится в 6 км от Крымского моста.
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В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
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Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево
Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
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