Футбол
Иванович получил выгодное предложение из Саудовской АравииЕвро-футбол.ру 05:01
Фланговый защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По сообщениям UNO Portal, один из клубов предложил 34-летнему сербскому футболисту годовую зарплату в размере 6-8 миллионов евро. Также сообщается об интересе к игроку из Китая и Катара.
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