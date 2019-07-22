Футбол

Иванович назвал тяжелой победу «Зенита» над «Сочи»КП - Санкт-Петербург 01:07

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Тяжелая игра получилась, соперник был очень хорош, но мы тоже старались, - заявил по окончании матча капитан «Зенита» Бронислав Иванович, чьи слова приводит пресс-служба клуба. Одной из причин, почему «Зенит» было трудно, стал южный климат.
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