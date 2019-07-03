Футбол
Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»Sport.ru 05:13
Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать. Зенит хорошо подготовился к этому матчу, Иванович не готов сказать, что игроки готовы на 100%, но этого должно быть достаточно, чтобы бороться за трофей.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Армия и оружие
В Донбассе украинский боевик-наркоман застрелил из автомата сослуживца
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Названа причина гибели российских моряков на подлодке ВМФ
Первого июля на подлодке МВФ АС-31 погибло 14 моряков, еще 11 удалось спасти.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Верховный суд Дагестана признал законным арест журналиста
Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:06
Экономика
В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений
Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
Обновлено в 05:52
Общество
На Крым снова надвигается непогода
«В связи с прохождением холодного фронта с вечера 3 июля и в течение суток 4 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 20-25 м/с», — уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Общество
Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
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Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40