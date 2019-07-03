Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать. Зенит хорошо подготовился к этому матчу, Иванович не готов сказать, что игроки готовы на 100%, но этого должно быть достаточно, чтобы бороться за трофей.

Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»

Происшествия Названа причина гибели российских моряков на подлодке ВМФ Первого июля на подлодке МВФ АС-31 погибло 14 моряков, еще 11 удалось спасти.

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Происшествия Верховный суд Дагестана признал законным арест журналиста Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Экономика В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).

Общество На Крым снова надвигается непогода «В связи с прохождением холодного фронта с вечера 3 июля и в течение суток 4 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 20-25 м/с», — уточнили в пресс-службе.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Политика Депутаты выбрали мэра города Иваново Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Политика Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Происшествия Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.