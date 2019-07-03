Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать. Зенит хорошо подготовился к этому матчу, Иванович не готов сказать, что игроки готовы на 100%, но этого должно быть достаточно, чтобы бороться за трофей.

Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»

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