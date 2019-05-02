Иванович: хочу остаться в «Зените»Чемпионат вчера в 13:12

Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 39 матчах, отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета.

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