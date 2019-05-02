Футбол
Иванович: хочу остаться в «Зените»Чемпионат вчера в 13:12
Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 39 матчах, отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Иванович: «Зенит» может стать чемпионом в самолёте? Такого со мной точно не было
Чемпионатвчера в 13:36
Бранислав Иванович рассказал, в какой команде хочет провести будущий сезон
Петербургский дневниквчера в 14:57
Бранислав Иванович: Можем стать чемпионами прямо в самолете – такого со мной еще не было
Спорт день за днемвчера в 13:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:03, Ашберн
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Камчатский гороскоп, 3 - 5 мая
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Настроение пятницы склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности.
Обновлено вчера в 00:00
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро будут закрыты 3 мая
Из-за подключения коммуникаций строящегося участка Сокольнической линии московского метро на сутки будут закрыты две южные станции линии – «Румянцево» и «Саларьево».
Обновлено 30 апреля в 16:53
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
В России могут запретить магазины в жилых домах
Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено вчера в 11:40
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
У Киева «не будет проблем» с доступом к списку украинцев, которые получили российские паспорта.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено вчера в 17:30