Футбол

Иванович: хочу остаться в «Зените»Чемпионат 13:12

Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 39 матчах, отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета.
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Иванович хочет остаться в «Зените» еще на сезон

Нева Спорт14:14

Иванович: «Зенит» может стать чемпионом в самолёте? Такого со мной точно не было

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«Хочу остаться в «Зените». Бранислав Иванович — о грядущем чемпионстве и новом контракте

Sport24.ru11:35

Бранислав Иванович: «Всем доволен в „Зените“, хочу здесь остаться»

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Бранислав Иванович: Можем стать чемпионами прямо в самолете – такого со мной еще не было

Спорт день за днем13:59
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Политика

В штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин ответил на вопрос о возвращении Донбасса.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Политика

Олигарх Коломойский заявил, что не будет ни о чем просить Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что не собирается о чем-то просить нового главу государства.
Обновлено в 14:39
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Общество

Редкие фотографии армии Гитлера попадут в книгу

Обновлено в 13:55
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы

В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Политика

Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа

России и Украине в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома» придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 14:02
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Призёр Олимпиады госпитализирован при попытке побить рекорд

Французский фристайлист Кевин Роллан госпитализирован в клинику Гренобля после неудачной попытки побить мировой рекорд.
Обновлено в 09:49
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Политика

Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника

Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Анна Снаткина панически боится летать

Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Космос

Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения

Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о планах на майские праздники

Как и другие звезды Ляйсан Утяшева решила взять отпуск на майские праздники, чтобы отдохнуть со своими близкими.
Обновлено в 13:55
Общество

Король Таиланда женился на генерале

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на Сутхиде Вачиралонгкорн.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
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Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
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Путин упростил получение российского паспорта для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
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Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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