Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалИзвестия 18:41
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал. Об этом 25 июня сообщило «РИА Новости».
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с чего всё началось
Ведь на другие особо охраняемые природные территории не пускают бесконтрольно людей, наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал, предложил он. От туристов появляется самое заметное, но не самое сильное загрязнение, отмечает директор «Гринписа» по России Иван Блоков.Ведомости16:06
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
Политика
И.о. главы погранслужбы США уходит в отставку
Исполняющий обязанности главы Службы таможенного и пограничного контроля США Джон Сандерс намерен уйти в отставку в ближайшие недели, передает телеканал CNN со ссылкой на корпоративное письмо работникам службы.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Виктория Боня: «Не думаю о деньгах, они сами появляются»
Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили.
Обновлено в 19:00
Политика
Саакашвили назвал действия грузинских властей «беспределом»
Обновлено в 17:53
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Театры
Актеры МХАТ требуют от президента вернуть Татьяну Доронину
Обновлено в 06:01
Хоккей
«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено в 15:36
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Политика
МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола
«США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Армия Хафтара перебросила спецназ для штурма Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара перебросила дополнительные силы в окрестности Триполи для подготовки в решающему штурму столицы Ливии, сообщает портал «Машхад» со ссылкой на заявление ЛНА.
Обновлено в 20:37
Происшествия
В США 12-летний ребенок случайно застрелил брата-близнеца
Полиция задержала мать мальчиков 45-летняя жительница Соединенных Штатов Габриэла Китон задержана в связи с тем, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца, который впоследствии скончался от полученного ранения, пишет местное издание San Bernardino County Sun.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Экономика
Китай временно приостановит импорт свинины из Канады
Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено в 21:16
Происшествия
В Москве загорелся гектар травы и деревьев
Трава и деревья загорелись на северо-западе Москвы на площади около 1 гектара, пожарным удалось сбить открытое горение, на помощь направлены вертолеты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:43
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Общество
NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера? (NRK)
По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
В Никарагуа задержали четырех человек за связи с террористами
Четыре человека, подозреваемые в связях с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были задержаны вооруженными силами Никарагуа, сообщает пресс-служба никарагуанской полиции.
Обновлено в 21:39
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
Обновлено в 08:12
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26