Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалИзвестия 18:41

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал. Об этом 25 июня сообщило «РИА Новости».
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Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Ведь на другие особо охраняемые природные территории не пускают бесконтрольно людей, наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал, предложил он. От туристов появляется самое заметное, но не самое сильное загрязнение, отмечает директор «Гринписа» по России Иван Блоков.
Ведомости16:06

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Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Ведомости16:06

Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Эхо Москвы11:31

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

РИА Новости06:58

Туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за ситуации с мусором

RT на русском07:10

Сергей Иванов призвал ограничить турпоток на Байкал для защиты озера от мусора

Интерфакс07:02

Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале

РБК11:00

Спецпредставитель президента по экологии выступил за ограничение туризма на Байкале

ТАСС06:50
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И.о. главы погранслужбы США уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы Службы таможенного и пограничного контроля США Джон Сандерс намерен уйти в отставку в ближайшие недели, передает телеканал CNN со ссылкой на корпоративное письмо работникам службы.
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Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили.
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Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Актеры МХАТ требуют от президента вернуть Татьяну Доронину

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Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
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Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Технологии

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
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Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
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Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено в 06:59
Политика

МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола

«США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Армия Хафтара перебросила спецназ для штурма Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара перебросила дополнительные силы в окрестности Триполи для подготовки в решающему штурму столицы Ливии, сообщает портал «Машхад» со ссылкой на заявление ЛНА.
Обновлено в 20:37
Происшествия

В США 12-летний ребенок случайно застрелил брата-близнеца

Полиция задержала мать мальчиков 45-летняя жительница Соединенных Штатов Габриэла Китон задержана в связи с тем, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца, который впоследствии скончался от полученного ранения, пишет местное издание San Bernardino County Sun.
Обновлено в 21:42
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Экономика

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено в 21:16
Происшествия

В Москве загорелся гектар травы и деревьев

Трава и деревья загорелись на северо-западе Москвы на площади около 1 гектара, пожарным удалось сбить открытое горение, на помощь направлены вертолеты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:43
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
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Общество

NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера? (NRK)

По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

В Никарагуа задержали четырех человек за связи с террористами

Четыре человека, подозреваемые в связях с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были задержаны вооруженными силами Никарагуа, сообщает пресс-служба никарагуанской полиции.
Обновлено в 21:39
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
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Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
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