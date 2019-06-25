Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалИзвестия 18:41

Ведь на другие особо охраняемые природные территории не пускают бесконтрольно людей, наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал, предложил он. От туристов появляется самое заметное, но не самое сильное загрязнение, отмечает директор «Гринписа» по России Иван Блоков.

с чего всё началось

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