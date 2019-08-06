Футбол

Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»Sport24.ru 07:40

Ахмат — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Виталий Шахов
Антон Швец
23′
Зоран Нижич
26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
46′
Евгений Харин
50′
58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
64′
Джордже Деспотович
68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
78′
84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
90′+3′
1 фото
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу. Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
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Олег Иванов - о голе Деспотовича: «Первый раз такой вижу за все мое время в футболе»

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О. Иванов — о голе Деспотовича: первый раз такое вижу за всё моё время в футболе

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Олег Иванов — о голе Деспотовича: «Первый раз такое вижу»

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Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»

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