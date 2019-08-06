Футбол

Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»Sport24.ru 07:40

Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу. Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
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Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»

Sport24.ru07:40

Гол-шедевр Деспотовича — вне конкуренции!

Sportbox.RU10:25

Невероятный гол Деспотовича в матче «Ахмат» - «Оренбург» стал одним из самых эффектных в чемпионате

Накануне.Ru04:30

Олег Иванов — о голе Деспотовича: «Первый раз такое вижу»

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Олег Иванов - о голе Деспотовича: «Первый раз такой вижу за все мое время в футболе»

Спорт-Экспресс05:58

О. Иванов — о голе Деспотовича: первый раз такое вижу за всё моё время в футболе

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Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»

Soccer.ru08:29
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Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
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Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий российского клуба «Оренбург». Двукратный чемпион Казахстана и двукратный обладатель Кубка Казахстана.
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