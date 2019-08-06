Футбол
Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»Sport24.ru 07:40
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу. Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
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