Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу. Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.

Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»

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