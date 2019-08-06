Футбол
Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»Sport24.ru 07:40
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу. Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
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Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура
Sports.ruвчера в 15:00
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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