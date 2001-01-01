Транспорт
Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 годаТАСС 04:12
Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) откроют максимум к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах ПМЭФ.
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— Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было на космодроме Восточный, — рассказал спецпредставитель президента в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Вечерняя Москва02:52
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Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Футбол
Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.
Обновлено в 07:45
Музыка
Концерты Билли Айлиш в России пришлось перенести на новые площадки
Концерты калифорнийской певицы Билли Айлиш в Москве и Петербурге пришлось перенести на более вместительные площадки, потому что спрос на билеты оказался слишком велик.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Спорт
Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям
Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Бывший хоккеист «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни
Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено в 11:19
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Авто
«Урал» показал новые грузовики для МЧС
Расположенный в Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» показал на выставке «Комплексная безопасность — 2019» 2 специальных автомобиля, предназначенных для МЧС.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Камболова
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика
В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика. Трагический инцидент случился в Александрово-Гайском районе.
Обновлено в 02:35
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Если новые договоренности не будут заключены, стоимость барреля нефти может упасть ниже, до $30, полагает министр.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним
Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.
Обновлено в 10:33
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин сменил посла России в Сербии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко.
Обновлено в 11:11