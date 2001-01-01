Транспорт

Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 годаТАСС 04:12

Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) откроют максимум к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах ПМЭФ.
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с чего всё началось
— Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было на космодроме Восточный, — рассказал спецпредставитель президента в интервью ТАСС
 в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Сергей Иванов
Советский и российский государственный, политический и военный деятель. Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
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