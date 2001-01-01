Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 годаТАСС 04:12

с чего всё началось

Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) откроют максимум к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах ПМЭФ.

Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 года

Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Футбол Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.

Музыка Концерты Билли Айлиш в России пришлось перенести на новые площадки Концерты калифорнийской певицы Билли Айлиш в Москве и Петербурге пришлось перенести на более вместительные площадки, потому что спрос на билеты оказался слишком велик.

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Спорт Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".

Музыка Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.

Общество Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.

Авто «Урал» показал новые грузовики для МЧС Расположенный в Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» показал на выставке «Комплексная безопасность — 2019» 2 специальных автомобиля, предназначенных для МЧС.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Футбол «Краснодар» объявил о переходе Камболова Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы.

Происшествия В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика. Трагический инцидент случился в Александрово-Гайском районе.

Энергетика Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель Если новые договоренности не будут заключены, стоимость барреля нефти может упасть ниже, до $30, полагает министр.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.

Общество Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.