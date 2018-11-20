Политика

Иванку Трамп заподозрили в использовании личной почты по работе
Росбалт
05:12

Дочь президента Дональда Трампа Иванка, которая является советником отца, обсуждала относящиеся к работе Белого дома вопросы по личной почте e-mail. Об этом заявили активисты общественной организации American Oversight. Таким образом были отправлены сотни сообщений.
Росбалт05:12

Подробнее о событии

The Washington Post: Иванка Трамп в течение года пользовалась личной почтой для служебной переписки

Коммерсантъ04:09

Дочь Трампа попалась на нарушении правил Белого дома в стиле Клинтон

Lenta.ru03:19

Иванку Трамп уличили в использовании личной почты для переписки с Белым домом

Интерфакс01:56

WP узнала о cлужебной переписке дочери Трампа через личную почту

РБКвчера в 22:22

WP: Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки

RT на русскомвчера в 21:15

WP: Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома

Газета.Ruвчера в 19:33

WP: Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки

ТАССвчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 07:06
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции Евросоюза по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал МИДу вопрос о возможных принятых мерах со стороны Евросоюза (ЕС) по поводу ситуации в Азовском море.
Обновлено в 07:06
Политика

Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 07:04
Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:07
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 07:02
Политика

Кожемяко зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы Приморья

Обновлено в 07:04
Политика

Журналисты RT, у которых изъяли паспорта в Нигерии, вылетели в Россию

Сотрудники телеканала RT, у которых нигерийские власти изъяли паспорта, вылетели на родину, сообщило Министерство иностранных дел.
Обновлено в 07:04
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

Обновлено в 07:08
Политика

Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 07:08
Политика

Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Столтенберг: Евросоюзу не стоит соревноваться с НАТО

НАТО остается фундаментом безопасности ЕС, сказал Столтенберг и добавил, что приветствует усилия Евросоюза в области обороны, которые могут помочь альянсу развить военный потенциал.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.
Обновлено в 07:04
Политика

В Госдуме ответили на обвинения Запада в адрес «Маши и медведя»

Ранее посольство России пошутило над обвинениями в адрес мультика "Маша и Медведь".
Обновлено в 06:32
Политика

Песков заявил, что в России де-юре нет частных военных компаний

Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний.
Обновлено в 06:27
ещё по теме
Иванка Трамп
Американский предприниматель
Американская бизнесвумен, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное