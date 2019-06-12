Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственностиМуксун.fm 11 июня в 10:33
Колокольцев заявил, что исходя из результатов различных экспертиз и анализов было принято решение прекратить уголовное дело в отношении Ивана Голунова. Министр также отметил, что Голунов будет отпущен из под домашнего ареста сегодня, 11 июня.
Читать в источнике
Оценить1078
Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 11 июня в 10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Игры
CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка
Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».
Обновлено в 00:00
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Эти знаки Зодиака не умеют любить: они разобьют вам сердце
Астрологи отмечают, что некоторые знаки Зодиака от природы не способны любить.
Обновлено 11 июня в 21:10
Шоу-бизнес
Как сложились судьбы детей кумиров поколения
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Захарова жестко ответила на обвинения Болтона в распространении слухов
Ранее Болтона возмутило, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР якобы публикуют слухи о разногласиях президента США с ближайшим окружением.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Минобрнауки переведет дипломы в электронный вид
Дипломы российских вузов с 2020 года станут электронными, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Xiaomi в Европе представила свои копии Redmi K20 и K20 Pro
Китайская компания для Европы решила не использовать имена Redmi K20 и K20 Pro, так как бренд Mi более престижный, чем Redmi.
Обновлено вчера в 12:04
Космос
В Южном Уэльсе дрон зафиксировал полёт НЛО вблизи общины Сайммер
Из-за высокой скорости полёта НЛО сложно зафиксировать на камеру, но благодаря дронам снимки «разведчиков» инопланетян всё же удаётся получить и детально изучить.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины
Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».
Обновлено вчера в 09:24
Здоровье
Здесь рождается легенда — фоторепортаж с производства минеральной воды «Карачинская»
Ежемесячно минеральную воду «Карачинская» проверяют в Центре гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области, питьевую воду «Ассоль» — в Центре гигиены и эпидемиологии города Новосибирска, напитки — в лаборатории Новосибирского центра стандартизации и метрологии.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты
Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 20:44
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено 11 июня в 04:21
Футбол
«Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе
22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:03
Технологии
WhatsApp пригрозил пользователям судом
В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35