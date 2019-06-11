Происшествия
Журналист Иван Голунов будет освобожденKurskTV.ru вчера в 11:21
Уголовное дело закроют из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. Сегодня же Голунова освободят из-под домашнего ареста.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ вчера в 10:04
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Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено в 20:36
Общество
Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама
Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Экономика
Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Общество
Украденные в Хакасии киловатт-часы тянут на 342 миллиона
Как отмечают в хакасском филиале, именно представители малого и среднего бизнеса, которые подключены к распределительным сетям 0,4 - 10 киловатт-часов, чаще всего грешат безучетным потреблением энергии.
Обновлено в 22:13
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Хоккей
Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.
Обновлено в 20:18
Общество
Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано из-за упавшего дерева
Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано в среду из-за падения дерева на идущую над путями линию электропередач, информировала компания Virgin Trains, которая осуществляет железнодорожные перевозки на этом маршруте.
Обновлено в 15:28
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.
Обновлено в 12:03
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Происшествия
В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено в 19:37
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Кино
Disney перезапустит мультсериал про Чипа и Дейла
Обновлено в 19:33
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Интернет
Facebook заплатит пользователям за информацию о любимых приложениях
Американская компания Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых приложениях.
Обновлено в 12:44
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера
Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Экс-чиновница заявила о коррупции во власти Красноярского края
Обвиняемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала интервью, в котором назвала губернатора региона Александра Усса "виртуозным режиссером" и предположила, что именно он причастен к возбуждению в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Раскрыт способ победить целлюлит
Эффективным помощником в борьбе с целлюлитом могут стать домашние томаты.
Обновлено в 21:08
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29