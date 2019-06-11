Происшествия

Журналист Иван Голунов будет освобожденKurskTV.ru вчера в 11:21

Уголовное дело закроют из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. Сегодня же Голунова освободят из-под домашнего ареста.
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Галина Тимченко
Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ вчера в 10:04

Подробнее о событии

Какой сигнал послала власть обществу, освободив Ивана Голунова

Ведомости16:44

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

РБКвчера в 10:35

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

РИА Новостивчера в 23:45

Что произошло за день: вторник, 11 июня

Интерфаксвчера в 13:35

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Газета.Ru05:04

Уголовное преследование Голунова прекращено

ТАССвчера в 10:22

Журналиста Голунова решили отпустить

Lenta.ruвчера в 10:39
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Экономика

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

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Обновлено в 20:36
Общество

Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Экономика

Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Общество

Украденные в Хакасии киловатт-часы тянут на 342 миллиона

Как отмечают в хакасском филиале, именно представители малого и среднего бизнеса, которые подключены к распределительным сетям 0,4 - 10 киловатт-часов, чаще всего грешат безучетным потреблением энергии.
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Футбол

Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
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Хоккей

Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.
Обновлено в 20:18
Общество

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано из-за упавшего дерева

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано в среду из-за падения дерева на идущую над путями линию электропередач, информировала компания Virgin Trains, которая осуществляет железнодорожные перевозки на этом маршруте.
Обновлено в 15:28
Общество

Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.
Обновлено в 12:03
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Происшествия

В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ

Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено в 19:37
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Кино

Disney перезапустит мультсериал про Чипа и Дейла

Обновлено в 19:33
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Интернет

Facebook заплатит пользователям за информацию о любимых приложениях

Американская компания Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых приложениях.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Обновлено в 08:55
Политика

Кадыров прокомментировал инцидент на границе с Дагестаном

Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера

Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Экс-чиновница заявила о коррупции во власти Красноярского края

Обвиняемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала интервью, в котором назвала губернатора региона Александра Усса "виртуозным режиссером" и предположила, что именно он причастен к возбуждению в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 02:27
Здоровье

Раскрыт способ победить целлюлит

Эффективным помощником в борьбе с целлюлитом могут стать домашние томаты.
Обновлено в 21:08
Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Происшествия

На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков

Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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