Футбол

Иван Новосельцев покинул «Анжи»
Спорт БИЗНЕС Online
вчера в 13:25

Защитник перед началом сезона 2018/19 перешёл в команду из столицы Дагестана на правах аренды. Напомним, что права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». За «Анжи» Новосельцев сыграл в 10 матчах чемпионата России и одной кубковой встрече и отметился одним забитым голом.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:25

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Источник: «Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева до конца сезона

РИА Новости04 января в 08:25
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
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