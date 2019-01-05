Защитник перед началом сезона 2018/19 перешёл в команду из столицы Дагестана на правах аренды. Напомним, что права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». За «Анжи» Новосельцев сыграл в 10 матчах чемпионата России и одной кубковой встрече и отметился одним забитым голом.

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