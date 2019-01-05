Футбол
Иван Новосельцев покинул «Анжи»
Иван Новосельцев покинул «Анжи»Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:25
Защитник перед началом сезона 2018/19 перешёл в команду из столицы Дагестана на правах аренды. Напомним, что права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». За «Анжи» Новосельцев сыграл в 10 матчах чемпионата России и одной кубковой встрече и отметился одним забитым голом.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Футбол
Александр Самедов может продолжить карьеру в «Кайрате»
Покинувший "Спартак" Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане.
Обновлено в 00:46
Футбол
Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года
Лучшим футболистом Дании в 2018 году признан полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Эден Азар: Фабрегас уже немного староват, но все еще очень хорош
Отмечалось, что полузащитник продолжит карьеру в Монако. Напомним, что Фабрегас перешел в Челси из Барселоны летом 2014 года.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Барселона» получит за Паулинью 50 миллионов евро
С июля игрок играет в Китае на правах аренды. Отметим, что в 2017 году Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
«Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса»
"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах.
Обновлено вчера в 16:38
Футбол
Роббен может стать игроком «Интера»
В качестве игрока «Баварии» Роббен выигрывал Лигу чемпионов и семь раз становился чемпионом Бундеслиги.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Лион» на выезде обыграл «Бурж Фут» в матче Кубка Франции
Футболисты Лиона переиграли Бурж Фут в гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Вальверде: «Умтити начнет тренироваться с командой через пару недель»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о ходе восстановления защитника Самюэля Умтити от травмы колена.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Бавария» выкупила 18-летнего защитника «Далласа»
«Бавария», как и ожидалось ранее, выкупила у «Далласа» защитника Криса Ричардса. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Месси может вернуться в сборную Аргентины в матче на «Камп Ноу»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в состав сборной Аргентины после перерыва.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
«Ювентус» отказал «Арсеналу» в обмене Бенатиа на Рэмси
«Арсенал» не сумел договориться об обмене валлийского полузащитника Аарона Рэмси на марокканского защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
Буффон: «Сыграл против Кьезы-младшего и подумал, что пора заканчивать»
Кьеза-младший дебютировал в Серии А в августе 2016-го в игре с «Ювентусом», когда ему было 18 лет.
Обновлено в 02:22
Футбол
С «Химками» тренируется обладатель Кубка УЕФА
Обновлено в 02:35
Футбол
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»
Во время матча Кубка Англии с "Редингом" (2:0) замененный форвард "МЮ" Алексис Санчес присел на место норвежского наставника.
Обновлено вчера в 14:14