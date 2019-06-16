Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в ЧемодановкеПензаИнформ 07:00
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:49
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
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Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
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В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 08:22
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
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Автоспорт
Экипаж российской команды стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступали Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
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Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу в компании бывшего возлюбленного
В 2009 году Ольга и Тимофей долгое время скрывали свои отношения, однако их постоянно фотографировали вместе на мероприятиях, а в прошлом году Майоров стал участником проекта «Замуж за Бузову».
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с супругой Игоря Петренко
Кристина Бродская, являющаяся второй супругой Игоря Петренко, сумела найти подход к его сыновьям, родившимся от первой жены Екатерины Климовой.
Обновлено в 09:19
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Чемодановке прошли похороны погибшего в массовой драке
Проститься с мужчиной пришли около 500 граждан Похороны мужчины, погибшего во время массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, состоялись сегодня.
Обновлено в 09:35
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Политика
Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну
Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
Обновлено в 10:44
Единоборства
Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии
В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун.
Обновлено вчера в 17:42