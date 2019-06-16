Происшествия

Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в ЧемодановкеПензаИнформ 07:00

В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
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Губернатор Пензенской области рассказал жителям села Чемодановка об агентах США

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Обновлено в 08:22
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Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
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Экипаж российской команды стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступали Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
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Галина Волчек госпитализирована в Москве

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
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Общество

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Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
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В 2009 году Ольга и Тимофей долгое время скрывали свои отношения, однако их постоянно фотографировали вместе на мероприятиях, а в прошлом году Майоров стал участником проекта «Замуж за Бузову».
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Шоу-бизнес

Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с супругой Игоря Петренко

Кристина Бродская, являющаяся второй супругой Игоря Петренко, сумела найти подход к его сыновьям, родившимся от первой жены Екатерины Климовой.
Обновлено в 09:19
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Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
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Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
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Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины

Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
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Происшествия

В Чемодановке прошли похороны погибшего в массовой драке

Проститься с мужчиной пришли около 500 граждан Похороны мужчины, погибшего во время массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, состоялись сегодня.
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Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

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На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии

В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун.
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Иван Александрович Белозерцев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пензенской области с 21 сентября 2015 года. Председатель Законодательного собрания Пензенской области в 2012-2015 годах.
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