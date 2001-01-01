Хоккей
Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»Матч ТВ вчера в 20:18
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене. Его партнерами станут Александр Стин и Оскар Сундквист. Отметим, Барбашев заменил в первом звене соотечественника Владимира Тарасенко.
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Барбашев вышел вместо Тарасенко в первом звене на финальный матч Кубка Стэнли
Спорт-Экспрессвчера в 20:49
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