Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок СтэнлиРИА Новости вчера в 23:52

Бостон
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
Показать детали
Скрыть
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3. "Сент-Луис" стал первой в истории Национальной хоккейной лиги, которая добилась чемпионства после того, как находилась на последнем месте в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Золушка из Миссури: «Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева выиграл Кубок Стэнли

РИА Новости01:15

Владимир Тарасенко: Это лучшая неделя в моей жизни

Советский спорт00:38

Тарасенко: «Кубок Стэнли тяжелее, чем я думал. Поеду с ним в Новосибирск»

Sport24.ru00:58

Туукка Раск: «Все испортила одна неудачная игра»

Матч ТВ01:35

Раск: всё испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов

Чемпионат01:25

Владимир Тарасенко: «Кубок Стэнли, рождение сына – это лучшее время в моей жизни»

Sports.ru00:37

Болельщики «Сент-Луиса» празднуют победу в Кубке Стэнли. Видео

Спорт-Экспресс01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Технологии

Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Транспорт

Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.
Обновлено в 00:54
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Здоровье

Названы приводящие к проблемам с кожей лица продукты

По словам специалиста, к покраснениям, акне и появлению ранних морщин могут привести алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты США

На втором месте оказался демократ Берни Сандерс с 42%. Нынешнего президента Дональда Трампа готовы поддержать только 33% опрошенных.
Обновлено в 00:32
Экономика

Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис

Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика

Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

«Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем

Французские клубы «Нанси» и «Сошо» исключены из списка участников второго по силе дивизиона страны — Лиги 2. Такое решение было принято Национальным директоратом по управлению (DNCG) после того, как оба клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 15:19
Общество

Более 5 млн человек участвовали в мероприятиях по случаю Дня России

В 4,2 тыс. праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие более пяти миллионов человек.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток

На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей. Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго.
Обновлено в 01:27
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала европейскую версию смартфона Mi 9Т

Обновлено вчера в 22:22
Технологии

В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 04:07
Политика

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное