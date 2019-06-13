Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок СтэнлиРИА Новости вчера в 23:52
Бостон—
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
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"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3. "Сент-Луис" стал первой в истории Национальной хоккейной лиги, которая добилась чемпионства после того, как находилась на последнем месте в турнирной таблице.
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