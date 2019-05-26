Политика
Иудеев предупредили об опасности ношения кипы в ГерманииПрофиль 06:33
Иудеев предупредили, что они рискуют, когда выходят на улицу в традиционном мужском головном уборе – кипе. С предостережением выступил правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн.
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А правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн в интервью медиагруппе Funke заявил, что он бы не советовал иудеям постоянно носить кипу, пишет в воскресение газета The Guardian.Новые Известия05:38
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