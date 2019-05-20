Футбол
Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКАRT на русском вчера в 18:34
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что готов продлить контракт с клубом.
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Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:21
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского:трансляция торжественной церемонии в Киеве
Обновлено в 02:21
Политика
Министр обороны Украины Полторак подал в отставку
Обновлено в 04:14
Музыка
Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019»
Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».
Обновлено 18 мая в 23:59
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их дочери
48-летняя Лера Кудрявцева в августе 2018-го родила супругу, 31-летнему хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию.
Обновлено в 04:56
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Авто
Skoda показала на видео новый Superb Scout
Ярчайшим нововведением станет появление в семействе Superb новой субмодели — вседорожного Scout, который так пользуется популярностью в семействе Octaviz.
Обновлено в 03:30
Кино
Онлайн-кинотеатры в России обяжут отчитываться о зрителях в ЕАИС
Министерство культуры разработало поправки к закону о поддержке кинематографии, которые обяжут онлайн-кинотеатры и сервисы, которые предоставляют доступ к фильмам, передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).
Обновлено в 04:17
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Полумарафонец умер после забега в Петербурге
Участник легкоатлетического пробега «Забег.РФ» умер после соревнований в центре Петербурга.
Обновлено в 04:38
Энергетика
На крупном месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти
На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
Обновлено вчера в 11:24
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Американец 10 лет снимал детское порно в России
Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Наука
Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов
Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.
Обновлено в 04:18
Технологии
Правительственные хакеры из Китая взломали TeamViewer в 2016 году
По сообщениям немецкого издания Der Spiegel, китайские правительственные хакеры в 2016 году взломали компанию, стоящую за разработкой популярной программы для удаленного доступа — TeamViewer.
Обновлено в 02:32
Экономика
Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерам
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59