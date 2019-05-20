Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКАRT на русском вчера в 18:34

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что готов продлить контракт с клубом.

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

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