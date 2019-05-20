Футбол

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКАRT на русском вчера в 18:34

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что готов продлить контракт с клубом.
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Итудис готов подписать с ЦСКА новый контракт

Газета.Ruвчера в 21:15

«У меня нет слов». Итудис - о победе ЦСКА в Евролиге

Спорт-Экспрессвчера в 19:54

Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

ТАССвчера в 18:05

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

RT на русскомвчера в 18:34

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Советский спортвчера в 18:21

Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКА

Sport24.ruвчера в 18:53

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»

Sports.ruвчера в 18:32
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:21
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского:трансляция торжественной церемонии в Киеве

Обновлено в 02:21
Политика

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Музыка

Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019»

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».
Обновлено 18 мая в 23:59
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их дочери

48-летняя Лера Кудрявцева в августе 2018-го родила супругу, 31-летнему хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию.
Обновлено в 04:56
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Авто

Skoda показала на видео новый Superb Scout

Ярчайшим нововведением станет появление в семействе Superb новой субмодели — вседорожного Scout, который так пользуется популярностью в семействе Octaviz.
Обновлено в 03:30
Кино

Онлайн-кинотеатры в России обяжут отчитываться о зрителях в ЕАИС

Министерство культуры разработало поправки к закону о поддержке кинематографии, которые обяжут онлайн-кинотеатры и сервисы, которые предоставляют доступ к фильмам, передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).
Обновлено в 04:17
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Полумарафонец умер после забега в Петербурге

Участник легкоатлетического пробега «Забег.РФ» умер после соревнований в центре Петербурга.
Обновлено в 04:38
Энергетика

На крупном месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти

На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Обновлено в 04:26
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Обновлено вчера в 11:24
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Американец 10 лет снимал детское порно в России

Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Наука

Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов

Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.
Обновлено в 04:18
Технологии

Правительственные хакеры из Китая взломали TeamViewer в 2016 году

По сообщениям немецкого издания Der Spiegel, китайские правительственные хакеры в 2016 году взломали компанию, стоящую за разработкой популярной программы для удаленного доступа — TeamViewer.
Обновлено в 02:32
Экономика

Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
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Греческий тренер
Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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