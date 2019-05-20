Футбол

Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКАSport24.ru вчера в 18:53

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфес» в финале Евролиги (91:83) ответил на вопрос о своем будущем. Срок нынешнего контракта Итудиса истекает по окончании сезона. Греческий специалист возглавляет армейцев с 2014 года.
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Президент и главный тренер ЦСКА расплакались после победы в Евролиге

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Sports.ruвчера в 18:32

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

RT на русскомвчера в 18:34

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

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Спорт-Экспрессвчера в 20:08

Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

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Sport24.ruвчера в 20:04
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Армия и оружие

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Происшествия

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Общество

Названа самая распространенная среди россиян аллергия

Среди других причин россияне назвали плохое качество продуктов (42%), наследственную предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%).
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

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Армия и оружие

Семь Rafale не смогли сесть на палубу «Шарля де Голля» у берегов Индонезии

Семь истребителей ВМС Франции в субботу должны были вернуться на борт «Шарля де Голля» после окончания одного из этапов учений, но не смогли этого сделать.
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Обновлено в 02:37
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
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Армия и оружие

Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО

Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
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Крупное ДТП в Подмосковье затруднило движение на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе в Подмосковье затруднено движение из-за масштабной аварии.
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ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

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HBO показал трейлер третьего сезона «Мира Дикого запада»

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Греческий тренер
Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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