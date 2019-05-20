Футбол
Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКАSport24.ru вчера в 18:53
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфес» в финале Евролиги (91:83) ответил на вопрос о своем будущем. Срок нынешнего контракта Итудиса истекает по окончании сезона. Греческий специалист возглавляет армейцев с 2014 года.
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