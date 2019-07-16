Баскетбол

Итудис признан лучшим тренером сезона в ЕвролигеREGNUM 08:28

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона в баскетбольной Евролиге. Об этом 16 июля сообщается на сайте клуба. Итудис получил приз имени Александра Гомельского, который вручается лучшему тренеру сезона в Евролиге.
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Итудис признан тренером года в Евролиге

Советский спорт05:41

Наставник ЦСКА Итудис признан лучшим тренером сезона в баскетбольной Евролиге

ТАСС06:08

Итудис признан лучшим тренером Евролиги

Спорт-Экспресс05:53

Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге

Sport24.ru05:22

Итудис признан тренером года в Евролиге

Матч ТВ05:24

Итудис признан тренером года в Евролиге

Sportbox.RU05:24

Итудис признан лучшим тренером прошедшего сезона в Евролиге

РИА Новости05:22
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
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Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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