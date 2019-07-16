Футбол
Итудис признан лучшим тренером года в ЕвролигеSport24.ru 05:22
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Победитель был выбран по итогам голосования среди всех тренеров команд Евролиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика
Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий
Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Беглов заявил о развитии портов в Петербурге
Городу требуется развивать не только автомобильные и железные дороги, но и порты, которых в Северной столице насчитывается семь штук.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Редчайший алмаз лимонного оттенка найден в Архангельской области
На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое разрабатывает компания «АГД Даймондс» (принадлежит «Открытие Холдингу»), добыт уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В Иваново тигр выскочил из машины на дорогу
В Иваново тигр выскочил из машины прямо на проезжую часть. Следом из автомобиля выскочил дрессировщик.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США планируется в ближайшее время, дата уточняется, заявил замглавы офиса президента Вадим Пристайко.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонт
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Водоблок EK-Vector Radeon RX 5700 +XT RGB – Special Edition оценен в 180 евро
Компания EK Water Blocks представила водоблок EK-Vector Radeon RX 5700 +XT RGB – Special, Edition, на скорый выпуск которого она намекнула на прошлой неделе.
Обновлено в 05:52
Политика
Кремль отказался вмешиваться в предвыборный кризис в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в Москве несколько независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму были сняты с выборов, в том числе глава столичного Красносельского округа Илья Яшин, после чего в столице в течение двух дней проходили несанкционированные акции.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Мурино студент из Китая напал с ножом на девушку
По предварительной информации, нападавшим был 25-летний студент-первокурсник из Китая, который учится в Политехническом университете и снимает квартиру в том доме, около которого и было совершено нападение.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Кино
Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Буквально вчера в новостях появилась информация о том, что съемочная группа разбила "тарелку" и приступила к работе над экранизацией романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем
В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о принадлежности к ВС РФ
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в Интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:46