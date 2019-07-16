Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Победитель был выбран по итогам голосования среди всех тренеров команд Евролиги.

Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге

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