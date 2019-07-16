Футбол

Итудис признан лучшим тренером года в ЕвролигеSport24.ru 05:22

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Победитель был выбран по итогам голосования среди всех тренеров команд Евролиги.
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Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге

Sport24.ru05:22

Итудис признан тренером года в Евролиге

Советский спорт05:41

Итудис признан лучшим тренером Евролиги

Спорт-Экспресс05:53

Наставник ЦСКА Итудис признан лучшим тренером сезона в баскетбольной Евролиге

ТАСС06:08

Итудис признан лучшим тренером прошедшего сезона в Евролиге

РИА Новости05:41

Итудис признан тренером года в Евролиге

Матч ТВ05:24

Итудис признан тренером года в Евролиге

Sportbox.RU05:24
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Греческий тренер
Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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