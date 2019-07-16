Футбол
Итудис признан лучшим тренером года в ЕвролигеSport24.ru 05:22
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Победитель был выбран по итогам голосования среди всех тренеров команд Евролиги.
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В России введут ГОСТ на фотографирование новорожденных
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Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
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Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
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Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.
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