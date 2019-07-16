Баскетбол
Итудис признан лучшим тренером сезона в ЕвролигеREGNUM 08:28
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона в баскетбольной Евролиге. Об этом 16 июля сообщается на сайте клуба. Итудис получил приз имени Александра Гомельского, который вручается лучшему тренеру сезона в Евролиге.
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