Футбол
Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»Чемпионат вчера в 07:34
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис и защитник «армейцев» Иван Ухов поделились ожиданиями от предстоящего матча их команды с турецким «Анадолу Эфес» в рамках Евролиги.
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Иван Ухов: «Эфес» высоко мотивирован, потому что борется за преимущество своей площадки в плей-офф
Советский спортвчера в 06:38
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Политика
Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
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Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Кино
Опубликован первый полноценный трейлер «Истории игрушек — 4»
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампред бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено в 06:01
Политика
Из приложения на iPhone пропали крымские города
Населенные пункты Крыма пропали из мобильного приложения «Погода» американской корпорации Apple, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 06:58
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.
Обновлено в 06:09
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Авто
Компания Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%
За 12 месяцев прошлого года компания Skoda реализовала в общей сложности 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Хоккей
Крикунов: «Опять нападающие „Динамо“ ничего не забили»
В целом доволен игрой, играли хорошо два периода. Опять наши нападающие ничего не забили. С одним голом сложно что-то сделать.
Обновлено вчера в 15:11
Путешествия
Названы самые популярные среди российских туристов страны
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.
Обновлено в 03:38
Политика
Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25