Футбол

Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»Чемпионат вчера в 07:34

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис и защитник «армейцев» Иван Ухов поделились ожиданиями от предстоящего матча их команды с турецким «Анадолу Эфес» в рамках Евролиги.
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Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»

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Иван Ухов: «Эфес» высоко мотивирован, потому что борется за преимущество своей площадки в плей-офф

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