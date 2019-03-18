Футбол
Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»Чемпионат 07:34
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис и защитник «армейцев» Иван Ухов поделились ожиданиями от предстоящего матча их команды с турецким «Анадолу Эфес» в рамках Евролиги.
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Единоборства
Шлеменко 4 мая в Челябинске встретится с экс-бойцом UFC Андраде
Россиянин Александр Шлеменко 4 мая в Челябинске проведет схватку с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Вискарди Андраде, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании RCC.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка
По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
Обновлено в 09:19
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Здоровье
В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени
В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Греф: компании из расследования об офшорах «Тройки Диалог» не имеют отношения к Сбербанку
Компании из расследования OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) не имеют отношения к Сбербанку и не входили в периметр сделки по покупке «Тройки Диалог».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Экономика
Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам
Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Матери Марии Порошиной вызвали скорую
Обновлено в 07:35
Экономика
ЛСР увеличила чистую прибыль в 2018 году на 2%
Девелоперская группа ЛСР в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 16,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Общество
Власти Москвы подобрали еще пять площадок реновации
Обновлено в 06:28
Здоровье
Минздрав скорректировал понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии
В обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни в России формулировка «неправильное питание» заменена на «нерациональное питание».
Обновлено в 05:58
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Кино
HBO запустил квест для поклонников «Игры престолов»
Телеканал HBO запустил квест для поклонников сериала "Игра престолов". Его можно пройти на специальном сайте.
Обновлено в 06:59
Космос
NASA намерено приобрести у Роскосмоса дополнительные места на «Союзах»
«NASA рассматривает перспективу заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в «Союзе», а также согласование других услуг», — передает News.ru, ссылаясь на сообщение.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки
Во вторник, 19 марта, в квартирах и на территориях бизнес-центров Петербурге сотрудники полиции проводят проверки продавцов биологически активных добавок.
Обновлено в 04:17
Космос
Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент
Обновлено в 08:00
Футбол
Моуринью назвал Мбаппе самым дорогим игроком мира
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54