Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»Чемпионат 07:34

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис и защитник «армейцев» Иван Ухов поделились ожиданиями от предстоящего матча их команды с турецким «Анадолу Эфес» в рамках Евролиги.

Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»

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