Футбол

Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»Чемпионат 07:34

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис и защитник «армейцев» Иван Ухов поделились ожиданиями от предстоящего матча их команды с турецким «Анадолу Эфес» в рамках Евролиги.
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Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»

Чемпионат07:34

Весь Стамбул против ЦСКА. У чемпионов России - самая сложная неделя в Евролиге

Матч ТВ07:22

Иван Ухов: «Эфес» высоко мотивирован, потому что борется за преимущество своей площадки в плей-офф

Советский спорт06:38

Баскетболист Курбанов: Даже журналисты благодарили за выход на ЧМ

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Евролига. ЦСКА в гостях у «Анадолу Эфеса», «Олимпиакос» сыграет с «Баварией»

Sports.ru07:54

Итудис: «ЦСКА ожидает тяжелое соперничество с „Эфесом“»

ProstoProSportвчера в 16:00

«Анадолу Эфес» - ЦСКА: обыграть фаворита

Все про Спорт рувчера в 13:59
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Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

Обновлено в 09:25
Единоборства

Шлеменко 4 мая в Челябинске встретится с экс-бойцом UFC Андраде

Россиянин Александр Шлеменко 4 мая в Челябинске проведет схватку с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Вискарди Андраде, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании RCC.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка

По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
Обновлено в 09:19
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана

В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Обновлено в 07:40
Здоровье

В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени

В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Космос

NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика

Греф: компании из расследования об офшорах «Тройки Диалог» не имеют отношения к Сбербанку

Компании из расследования OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) не имеют отношения к Сбербанку и не входили в периметр сделки по покупке «Тройки Диалог».
Обновлено в 08:22
Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Экономика

Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам

Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Матери Марии Порошиной вызвали скорую

Обновлено в 07:35
Экономика

ЛСР увеличила чистую прибыль в 2018 году на 2%

Девелоперская группа ЛСР в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 16,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Общество

Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный

В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог

Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Общество

Власти Москвы подобрали еще пять площадок реновации

Обновлено в 06:28
Здоровье

Минздрав скорректировал понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии

В обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни в России формулировка «неправильное питание» заменена на «нерациональное питание».
Обновлено в 05:58
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Кино

HBO запустил квест для поклонников «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил квест для поклонников сериала "Игра престолов". Его можно пройти на специальном сайте.
Обновлено в 06:59
Космос

NASA намерено приобрести у Роскосмоса дополнительные места на «Союзах»

«NASA рассматривает перспективу заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в «Союзе», а также согласование других услуг», — передает News.ru, ссылаясь на сообщение.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки

Во вторник, 19 марта, в квартирах и на территориях бизнес-центров Петербурге сотрудники полиции проводят проверки продавцов биологически активных добавок.
Обновлено в 04:17
Космос

Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

Обновлено в 08:00
Футбол

Моуринью назвал Мбаппе самым дорогим игроком мира

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
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Анадолу Эфес
Турецкий баскетбольный клуб из города Стамбул, один из сильнейших в Турции. Своё название получил от известного турецкого производителя пива Anadolu Efes. До 2011 года был известен под названием «Эфес Пилсен». Первый турецкий клуб, выигравший еврокубок - Кубок Корача в 1996 году.
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