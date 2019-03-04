Итудис может быть оштрафован за критику судейства в игре с «Химками»Матч ТВ 05:57

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис может быть оштрафован за критику в адрес судей на пресс-конференции после игры с «Химками» (72:73 ОТ).

Итудис может быть оштрафован за критику судейства в игре с «Химками»

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