Футбол

Итудис: УНИКС был лучшей командойЧемпионат 15:50

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:83).
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Димитрис Итудис: Мы старались бороться, но выступили ниже своего уровня

Советский спорт15:39

Итудис: УНИКС был лучшей командой

Чемпионат15:50

Димитрис Итудис: «Мы не позволили УНИКСу победить — он забрал победу сам»

Матч ТВ15:48

Димитрис Итудис: «Мы не позволили УНИКСу победить — он забрал победу сам»

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Наставник ЦСКА признал недостаточным уровень игры своей команды

Татар-информ16:40

Димитрис Итудис: «Понкрашов хотел забить. Все видели ситуацию и могут сами сделать выводы»

Sports.ru15:58
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По словам господина Калугина, новые территориальные агентства начнут работу в Выборгском, Адмиралтейском, Кировском и либо в Приморском, либо в Невском районах.
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Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

В России вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум.
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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

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Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
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Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

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Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией

Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
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В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
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Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Обновлено в 05:03
Происшествия

Боец MMA умер после поражения нокаутом

Обновлено в 16:31
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Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Наука

Разработана спасающая от бессонницы пижама

Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 17:10
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Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Политика

Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
Экономика

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено в 17:42
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МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Музыка

Композитор Батагов рассказал об эпохе абсолютной свободы в музыке

В академической музыке наступила эпоха абсолютной свободы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал композитор и пианист Антон Батагов.
Обновлено в 14:00
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур

Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit

Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России

С 1 апреля в России вступил новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
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Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
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Российский баскетбольный клуб из Казани. Выступает в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. УНИКС - аббревиатура от «Университет - Культура - Спорт».
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