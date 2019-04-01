Футбол
Итудис: УНИКС был лучшей командойЧемпионат 15:50
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:83).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Наука
Один антарктический шельф получает половину годовых осадков всего за 10 дней
Обновлено 30 марта в 11:28
Здоровье
Москва перешла на новые стандарты лечения онкологии
Москва с сегодняшнего дня переходит на новые стандарты лечения онкологии.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле
Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.
Обновлено в 19:14
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Экономика
Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии
В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 14:44
Футбол
Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Экономика
«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя
Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»
В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Авто
Японский авторынок в марте упал на 6%
Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено в 16:50
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Футбол
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье место
Команда Унаи Эмери набрала 63 очка и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» 35 очков и 14-я позиция.
Обновлено в 16:51
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00