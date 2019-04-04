Происшествия
Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за годИзвестия 04:57
На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год. Об этом сообщила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес 4 апреля, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
«Белавиа» получает еще два самолета. На этот раз - бэушные «Боинги» предыдущего поколения
КП - Беларусьвчера в 07:08
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Наука
В Ямало-Ненецком АО за месяц исчезло озеро
«Озеро исчезло летом 2016 года, которое выдалось достаточно жарким: еще в начале июля оно было, а в конце месяца — уже нет», — пояснила руководитель научного проекта, старший научный сотрудник лаборатории Сергей Лойко.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Футбол
Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»
Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально
Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Британские ученые установили «смертельный рацион питания»
Научные изыскания британских диетологов показали, что неправильное питание приводит к смерти так же часто, как и курение.
Обновлено в 06:25
Экономика
Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона»
Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.
Обновлено в 03:28
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности
Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Здоровье
Алиханов: Хочу поддержать врачей, несмотря на все информационные атаки против них
Хочу поддержать врачей, несмотря на постоянные информационные атаки на вас.
Обновлено в 07:01
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Медведев заявил об упрощении системы госзакупок
На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения
Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб
В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16