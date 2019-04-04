Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за годИзвестия 04:57

На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год. Об этом сообщила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес 4 апреля, пишет ТАСС.

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

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