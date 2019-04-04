Происшествия
Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за годИзвестия 04:57
На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год. Об этом сообщила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес 4 апреля, пишет ТАСС.
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Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
Обновлено в 07:45
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества
В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
Обновлено в 08:48
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт
В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Политика
Парламент Абхазии назначил выборы президента страны на 21 июля
Народное собрание (парламент) Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.
Обновлено в 04:54
Кино
Не стало актера Алексея Булдакова
Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Диетолог Ольга Усенко составила «черный список» продуктов, которые не стоит употреблять худеющим людям, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Обновлено вчера в 07:02
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
«Я боюсь не проснуться»: сын Сергея Зверева заявил о болезни
Многие знают, что знаменитый стилист Сергей Зверев воспитывал сына Сергея.
Обновлено в 07:18
Наука
Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28