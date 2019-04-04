Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за годИзвестия 04:57

На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год. Об этом сообщила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес 4 апреля, пишет ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отчет: Пилоты упавшего в Эфиопии Boeing следовали всем инструкциям

Российская газета07:34

В предварительном докладе о причинах крушения Боинга утверждается, что пилоты выполнили все необходимые действия

Эхо Москвы07:00

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Известия04:57

Эксперты: пилоты эфиопского лайнера следовали новым инструкциям Boeing

ТАСС05:03

Минтранс Эфиопии рекомендовал Boeing проверить системы контроля полета

РИА Новости04:58

Минтранс Эфиопии считает, что в катастрофе Boeing виноват производитель

Вести.Ru05:32

СМИ узнали возможную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

RT на русском01:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

Обновлено в 07:45
Авто

Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть

Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества

В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
Обновлено в 08:48
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Медведев выделил 600 миллионов на строительство моста через Чусовую

Обновлено в 06:26
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт

В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Политика

Парламент Абхазии назначил выборы президента страны на 21 июля

Народное собрание (парламент) Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.
Обновлено в 04:54
Кино

Не стало актера Алексея Булдакова

Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Диетолог Ольга Усенко составила «черный список» продуктов, которые не стоит употреблять худеющим людям, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Обновлено вчера в 07:02
Культура

Дольф Лундгрен не встретится с Путиным

Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

«Я боюсь не проснуться»: сын Сергея Зверева заявил о болезни

Многие знают, что знаменитый стилист Сергей Зверев воспитывал сына Сергея.
Обновлено в 07:18
Наука

Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского

Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве

Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
ещё по теме
Главное