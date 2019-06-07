Энергетика
Итоговая стоимость Nord Stream 2 не превысит $8,5 млрдТАСС 04:34
Итоговая сумма инвестиций в реализацию проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на сегодняшний день оценивается в $8,5 млрд и может быть уменьшена. Об этом заявил в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Кино
В России начались съемки сиквела сказки «Последний богатырь»
Обновлено в 12:46
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Отставной индийский лётчик назвал Ан-32 «летающим гробом»
В индийских СМИ и блогосфере обсуждается ситуация с пропажей в горном районе самолёта Ан-32 ВВС Индии.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика
Богданов встретился с вице-президентом Южного Судана
Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с первым вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаем продвижение урегулирования внутреннего конфликта в этой стране, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 13:58
Экономика
ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса
Депутат Госдумы Андрей Макаров вновь (на бизнес-завтраке Грефа парламентарий выступает каждый год) обратил внимание на проблемы бизнес-сообщества.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в котором был убит бывший военнослужащий, задержан, семеро уже под арестом, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 14:48
Политика
Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Игры
Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Политика
«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ
Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
ЖКХ
Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Авто
«Автодилер года – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин раскритиковал противников «Северного потока-2»
Проект газопровода «Северный поток-2» не нравится тем, кто привык к исключительности и вседозволенности.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43