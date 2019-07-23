Футбол

Итоги совещания по матчу «Ростов» – «Спартак». Инсайды «СЭ»Спорт-Экспресс 10:00

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Сегодня в офисе РФС прошло совещание по инциденту между болельщиками "Спартака" и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» и действий стюардов на стадионе «Ростов-Арена»

Спорт день за днем06:38

РФС проведет совещание по факту стычки фанатов «Спатака» и ОМОНа в Ростове

Дон-ТР08:50

«Со „Спартаком“ во всех городах возникают проблемы»

Спорт-Экспресс10:45

Полиция избила фанатов «Спартака» в Ростове: кто виноват?

Чемпионат10:00

Сегодня в Российском футбольном союзе состоится совещание по инциденту, который произошел в Ростове

Эхо Москвы06:00

Новое видео инцидента после матча «Ростов» - «Спартак» появилось в Сети

Газета.Ru06:47

РФС найдет ответы. Во вторник пройдет совещание по инциденту после матча в Ростове

ТАССвчера в 13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:10
Спорт

Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму

В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.
Обновлено в 08:48
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

У подавляющего большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, при этом более половины респондентов (58%) нейтрально относятся к их обладателям.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Россия опровергла нарушение южнокорейского воздушного пространства

В Минобороны России опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Южной Кореи стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии

Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Геологи на вездеходе упали в ущелье на Камчатке и погибли

Обновлено в 10:09
Происшествия

Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Общество

Дизайнерскую схему метро разработали в Петербурге

В соцсетях опубликована первая красивая схема метро Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Обновлено в 05:27
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено в 04:53
Политика

Экс-глава МИД РФ подтвердил тайное обсуждение продажи Карелии финнам

Издание сослалось на Федорова, который в 1990–1991 годах занимал должность заместителя главы российского МИДа.
Обновлено в 10:20
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США

Россия по-прежнему вмешивается в избирательные процессы США. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате.
Обновлено в 11:08
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Технологии

В Роскачестве определили лучшие фотоаппараты

Обновлено в 03:49
Происшествия

Посадившего сына на цепь на Кубани отца могут лишить родительских прав

Обновлено в 11:06
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца недели

Обновлено в 07:51
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Культура

Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида»

На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.
Обновлено 21 июля в 04:00
Общество

Госдума одобрила проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе

Обновлено в 09:46
Музыка

Shazam назвал самые популярные песни у россиян

Обновлено в 06:19
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала нежное видео поцелуя с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак решила в день рождения своего возлюбленного режиссера Константина Богомолова поздравить его публично в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Обновлено 21 июля в 08:06
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное