Сегодня в офисе РФС прошло совещание по инциденту между болельщиками "Спартака" и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом".

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Происшествия Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.

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