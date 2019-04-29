Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»РИА Новости 04:46
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим.
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Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта „Голос“, то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования.
— Илья Сачков, российский предпринимательБИЗНЕС Online 03:44
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В Госдуме одобрили идею расследования экспертами Group-IB итогов детского «Голоса»
Народные новости06:05
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