Общество
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер ИнтерполаГазета.Ru 07:20
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
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Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта „Голос“, то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования.
— Илья Сачков, российский предпринимательБИЗНЕС Online 03:44
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