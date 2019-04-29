Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер ИнтерполаГазета.Ru вчера в 07:20
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
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Раскрутить накрутку. Как можно проверить возможную фальсификацию итогов «Голоса» на Первом канале
Телеканал 360°вчера в 10:18
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