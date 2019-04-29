Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер ИнтерполаГазета.Ru вчера в 07:20

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
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«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов шоу «Голос.Дети»

Ведомости28 апреля в 17:55

Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов

Интерфаксвчера в 02:46

Раскрутить накрутку. Как можно проверить возможную фальсификацию итогов «Голоса» на Первом канале

Телеканал 360°вчера в 10:18

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 03:18

Партнер Интерпола проверит возможность фальсификации итогов шоу «Голос»

РБКвчера в 03:19

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

РИА Новостивчера в 08:31

Партнер Интерпола проверит результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 03:10
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Происшествия

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 23:14
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»

Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол

Фердинанд претендует на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 00:25
Экономика

Власти Венесуэлы увеличили МРОТ более чем в два раза

В январе 2019 года МРОТ в стране был увеличен на 300%. В течение 2018 года минимальная зарплата поднималась пять раз.
Обновлено в 00:08
Политика

Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины

Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Наука

Ученые назвали причину появления ранней седины

Испанские ученые установили причины, по которой седина начинает появляться в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено вчера в 05:03
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки

Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие

Россия не вошла в число стран-лидеров по военным расходам

Впервые с 2006 года РФ не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам,о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено вчера в 05:20
Космос

Эксперты назвали способ спасения планеты от глобального потепления

Обновлено вчера в 23:11
Космос

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

Школьник усовершенствовал устройство космического гарпуна, который поможет пристыковываться к астероидам и захватывать объекты.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Авто

Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия

Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке

В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Религия

Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено 28 апреля в 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
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